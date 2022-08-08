Правнук Панахали хана: Меня огорчила картина разрушенных памятников

"Несмотря на то, что мы родились в Испании и живем там, дома мы всегда говорим на родном азербайджанском языке. Мы никогда не теряли свой язык и любовь к своей нации".

"Несмотря на то, что мы родились в Испании и живем там, дома мы всегда говорим на родном азербайджанском языке. Мы никогда не теряли свой язык и любовь к своей нации".

Как сообщает карабахское бюро Report, об этом журналистам сказал потомок Панахали хана Мухаммедали Акберов во время посещения комплекса Имарет в Агдаме.

21-летний гость рассказал, что родился в испанском городе Арабада, однако сейчас вместе с семьей живет в Мадриде и учится на 3-м курсе факультета криминалистики.

"Дед моего отца переехал в Агдам и работал здесь директором школы номер один. Несмотря на то, что мы живем в Испании, дома мы всегда говорим на азербайджанском языке. Поэтому я хорошо знаю свой родной язык. Самая большая мечта каждого члена моей семьи - побывать на освобожденных от оккупации территориях, приехать и увидеть эти края", - сказал М.Акберов.

Он отметил, что участвует в Испании во всех мероприятиях, связанных с Азербайджаном.

Потомок Панахали хана подчеркнул, что всегда участвовал в мероприятиях, посвященных Ходжалинскому геноциду: "Я выражаю благодарность Фонду Гейдара Алиева и Государственному комитету по работе с диаспорой за возможность приехать в Азербайджан. Я испытал огромное чувство радости, потому что наш род происходит из города Шуша. Меня огорчила картина разрушенных памятников и развалин домов. Ведь в них живут воспоминания людей. Приехав в Агдам, я испытал совершенно другие чувства. Это большое чувство гордости - приехать сюда и увидеть дворец Панахали хана и его сыновей. Мои родители тоже хотят приехать. Я бы очень хотел иметь дом в Агдаме и Шуше и жить здесь со своей семьей".

M.Акберов также посетил замок Шахбулаг, построенный его прадедом.