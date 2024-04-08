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СМИ: По делу о французских шпионах задержан также гражданин Азербайджана

СМИ: По делу о французских шпионах задержан также гражданин Азербайджана В последние дни ведущие французские СМИ активно обсуждают разоблаченную в Азербайджане французскую шпионскую сеть.
Происшествия
8 апреля 2024 г. 10:02
СМИ: По делу о французских шпионах задержан также гражданин Азербайджана

В последние дни ведущие французские СМИ активно обсуждают разоблаченную в Азербайджане шпионскую сеть Франции. Отец Мартина Райана, арестованного в Азербайджане в начале декабря 2023 года, также дал несколько интервью, в которых выступил с рядом обвинений в адрес DGSE (французская внешняя разведка).

Как передает Report, издание Observer Online 6 апреля обнародовало новые подробности дела о разоблачении французских шпионов в Азербайджане.

Согласно изданию, вместе с Мартином Райаном задержан и гражданин Азербайджана А.Маммедли, который в надежде получить гражданство Франции занимался сбором и передачей информации сотрудникам французской разведки.

"Стало известно, что органы безопасности а рамках расследования дела задержали также А.Мамедли, гражданина Азербайджана, который сотрудничал с сотрудниками французской разведки, работавшими в дипломатической миссии Франции в Азербайджане. Его обвиняют в установлении обширных тайных связей с гражданином Франции Мартином Райаном, и участии в сборе и передаче необходимой информации о регионе. В обмен на это А.Мамедли обещали французское гражданство и денежное вознаграждение. Все эти коммуникации стали служить не интересам Франции, а во вред.

Также стало известно, что по указаниям сотрудников спецслужб, оба лица установили связи с сотрудниками французского финансового конгломерата Societe Generale, представляющего собой одну из крупнейших банковских сетей в мире. А.Мамедли участвовал в открытии корреспондентских счетов Societe Generale в банках Азербайджана и разработке межбанковских соглашений по другим вопросам. Причины, по которым А.Мамедли был отправлен в Северную Ирландию на длительный срок, пока не разглашаются", - говорится в статье.

Авторы статьи также подчеркнули, что после разоблачения агентурной сети в Азербайджане и задержаний, в 16 африканских странах с 7 декабря была приостановлена работа представительств банка Societe Generale.

Стремясь смягчить убытки, банк старается не упускать возможности продать сеть филиалов и активы дочерних компаний местным компаниям в Конго, Экваториальной Гвинее, Мавритании, Чаде и других странах, а также оправдывает закрытие филиалов различными предлогами, пишет издание.

"Общие неудачи спровоцировали споры о компетентности директора службы безопасности Societe Generale Антуана Крё, который занимает этот пост с 2017 года, и является бывшим начальником управления разведки и безопасности ВС Франции, генералом "в отставке".

​Societe Generale - банк, в котором миллиардер Джордж Сорос еще в 1988 году незаконно нажил миллионы путем несанкционированной купли-продажи акций за счет конфиденциальной информации банка. Он был осужден в 2002 году, ему удалось отделаться крупной суммой штрафа", - отмечается в статье.

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Версия на английском языке Details emerge about those detained in case of French spies in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Fransa casus şəbəkəsində həbs olunanlar sırasında daha kim var? Yeni detallar

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