СМИ: По делу о французских шпионах задержан также гражданин Азербайджана

В последние дни ведущие французские СМИ активно обсуждают разоблаченную в Азербайджане французскую шпионскую сеть.

В последние дни ведущие французские СМИ активно обсуждают разоблаченную в Азербайджане шпионскую сеть Франции. Отец Мартина Райана, арестованного в Азербайджане в начале декабря 2023 года, также дал несколько интервью, в которых выступил с рядом обвинений в адрес DGSE (французская внешняя разведка).

Как передает Report, издание Observer Online 6 апреля обнародовало новые подробности дела о разоблачении французских шпионов в Азербайджане.

Согласно изданию, вместе с Мартином Райаном задержан и гражданин Азербайджана А.Маммедли, который в надежде получить гражданство Франции занимался сбором и передачей информации сотрудникам французской разведки.

"Стало известно, что органы безопасности а рамках расследования дела задержали также А.Мамедли, гражданина Азербайджана, который сотрудничал с сотрудниками французской разведки, работавшими в дипломатической миссии Франции в Азербайджане. Его обвиняют в установлении обширных тайных связей с гражданином Франции Мартином Райаном, и участии в сборе и передаче необходимой информации о регионе. В обмен на это А.Мамедли обещали французское гражданство и денежное вознаграждение. Все эти коммуникации стали служить не интересам Франции, а во вред.

Также стало известно, что по указаниям сотрудников спецслужб, оба лица установили связи с сотрудниками французского финансового конгломерата Societe Generale, представляющего собой одну из крупнейших банковских сетей в мире. А.Мамедли участвовал в открытии корреспондентских счетов Societe Generale в банках Азербайджана и разработке межбанковских соглашений по другим вопросам. Причины, по которым А.Мамедли был отправлен в Северную Ирландию на длительный срок, пока не разглашаются", - говорится в статье.

Авторы статьи также подчеркнули, что после разоблачения агентурной сети в Азербайджане и задержаний, в 16 африканских странах с 7 декабря была приостановлена работа представительств банка Societe Generale.

Стремясь смягчить убытки, банк старается не упускать возможности продать сеть филиалов и активы дочерних компаний местным компаниям в Конго, Экваториальной Гвинее, Мавритании, Чаде и других странах, а также оправдывает закрытие филиалов различными предлогами, пишет издание.

"Общие неудачи спровоцировали споры о компетентности директора службы безопасности Societe Generale Антуана Крё, который занимает этот пост с 2017 года, и является бывшим начальником управления разведки и безопасности ВС Франции, генералом "в отставке".

​Societe Generale - банк, в котором миллиардер Джордж Сорос еще в 1988 году незаконно нажил миллионы путем несанкционированной купли-продажи акций за счет конфиденциальной информации банка. Он был осужден в 2002 году, ему удалось отделаться крупной суммой штрафа", - отмечается в статье.