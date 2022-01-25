О нас
Report Georgia
Аудио новости

Повредившие памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву арестованы

Повредившие памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву арестованы Принято судебное решение в отношении лиц, обвиняемых в повреждении памятника Гаджи Зейналабдину Тагиеву в Сабаильском районе столицы.
Происшествия
25 января 2022 г. 15:14
Повредившие памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву арестованы
0 : 00
0 : 00

Принято судебное решение в отношении лиц, обвиняемых в повреждении памятника Гаджи Зейналабдину Тагиеву в Сабаильском районе столицы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

Решением Сабаильского районного суда в отношении подозреваемых Вугара Тагизаде (1991 года рождения) и Аллахверди Мамедли (1996 года рождения) выбрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца.

По данному факту Следственным отделом Сабаильского РУП возбуждено уголовное дело по статьям 221 (хулиганство) и 246 (умышленное уничтожение или повреждение памятников истории и культуры) УК АР.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Hacı Zeynalabdin Tağıyevin heykəlinə zərər vuran şəxslər həbs edilib

Самое важное

Повредившие памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву арестованы
Повредившие памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву арестованы
25 января 2022 г. 15:14
Центр лечения инвалидов в Баку закрыт из-за коронавируса
Центр лечения инвалидов в Баку закрыт из-за коронавируса
25 января 2022 г. 13:05
В Баку добычей ворвавшегося в дом грабителя стали два маната
В Баку "добычей" ворвавшегося в дом грабителя стали два маната
25 января 2022 г. 10:40
Экс-главе ИВ инкриминируется незаконное хранение оружия
Экс-главе ИВ инкриминируется незаконное хранение оружия
24 января 2022 г. 17:02
Начальник полиции: Шуша полностью очищена от мин
Начальник полиции: Шуша полностью очищена от мин
24 января 2022 г. 14:11
Компании-участницы проекта IAP в феврале соберутся в Баку
Компании-участницы проекта IAP в феврале соберутся в Баку
24 января 2022 г. 13:31
Еще 7 частных больниц будут предоставлять гражданам бесплатные услуги - СПИСОК
Еще 7 частных больниц будут предоставлять гражданам бесплатные услуги - СПИСОК
24 января 2022 г. 13:01
Время парковки автомобилей в Азербайджане продлено до 48 часов
Время парковки автомобилей в Азербайджане продлено до 48 часов
24 января 2022 г. 12:42
Министр обороны Азербайджана совершит официальный визит в Иран
Министр обороны Азербайджана совершит официальный визит в Иран
24 января 2022 г. 11:45
В Азербайджане за сутки 1 697 человек заразились коронавирусом
В Азербайджане за сутки 1 697 человек заразились коронавирусом
23 января 2022 г. 17:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi