Повредившие памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву арестованы

Принято судебное решение в отношении лиц, обвиняемых в повреждении памятника Гаджи Зейналабдину Тагиеву в Сабаильском районе столицы.

Принято судебное решение в отношении лиц, обвиняемых в повреждении памятника Гаджи Зейналабдину Тагиеву в Сабаильском районе столицы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

Решением Сабаильского районного суда в отношении подозреваемых Вугара Тагизаде (1991 года рождения) и Аллахверди Мамедли (1996 года рождения) выбрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца.

По данному факту Следственным отделом Сабаильского РУП возбуждено уголовное дело по статьям 221 (хулиганство) и 246 (умышленное уничтожение или повреждение памятников истории и культуры) УК АР.