Потерпевший: В диспансере больным словно ввели повышенную дозу

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу арестованных в связи с пожаром в Наркологическом центре - бывшего директора учреждения Тельмана Мамедгасанова, инженера по охране труда и безопасности, ответственного за пожарную безопасность Центра Махира Абдуллаева, обвиняемого в поджоге Магомеда Мамедова и его врача, завотделом Афет Мамедовой.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Азера Пашаева дал показания потерпевший Фарид Дадашев.

Он отметил, что по решению суда проходил лечение в Центре. Потерпевший добавил, что несколько раз видел обвиняемого М.Мамедова в Центре: "Больным словно ввели повышенную дозу. Курить не разрешали, но я тайком курил. Во время происшествия я там видел Магомеда, но потом он исчез".

Ф.Дадашев подчеркнул, что не имеет никаких жалоб и требований к обвиняемым лицам.

Судья сообщил, что из 54 потерпевших не допрошен 31 человек.

Обвиняемый М.Мамедов попросил также допросить оставшихся в живых после инцидента пациентов 15 корпуса.

Судья отметил, что эти лица дадут показания на очередных заседаниях.

Очередное заседание суда назначено на 5 октября.

Отметим, что 2 марта в Баку в Республиканском наркологическом центре на территории Хатаинского района Баку произошел пожар.

По факту было возбуждено уголовное дело. В результате принятых мер по подозрению в совершении данного преступления был задержан житель Баку Магомед Мамедов, получающий лечение в центре с диагнозом "нарушения психики и поведения в результате употребления алкоголя". Во время предварительного допроса М.Мамедов признался в совершении преступления и заявил, что решил свести счеты с жизнью в знак протеста против предвзятого отношения к нему членов семьи и нежелания лечиться в Наркологическом центре. С этой целью 2 марта в 06:00 он закутался в палате в одеяло и поджог его с намерением совершить суицид. Испугавшись распространения пламени в другие палаты, он покинул центр, как только открылась дверь отделения.

М.Мамедов был привлечен к следствию в качестве обвиняемого по статьям 120.2.4 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом), 120.2.7 (умышленное убийство двух или более лиц), 120.2.9 (умышленное убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека, либо захватом заложника) и 186.2.2 (Умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, либо повлекшие тяжкие последствия) УК АР, в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста, а также назначены комплексные психиатрическая, психологическая и наркологическая экспертизы.

Затем были задержаны директор Республиканского наркологического центра Тельман Мамедгасанов, завотделом Азад Алекперов и инженер Махир Абдуллаев. Решением суда в их отношении избрали крайнюю меру пресечения в виде ареста.

В отношении всех троих возбуждено уголовное дело по ст. 225.2 и 308.2 УК.

По информации, с учетом проблем в состоянии здоровья А.Алекперова, возбужденное в его отношении уголовное дело передано в отдельное производство.