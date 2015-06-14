Пострадавшая в результате автонаезда в Баку австрийская спортсменка успешно прооперирована

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Пострадавшая в результате наезда автобуса, принадлежащего ООО “Bakubus”, в транспортном депо в Деревне атлетов I Европейских игр австрийская спортсменка прооперирована. Как сообщает Report, об этом заявил журналистам вице-президент Национального Олимпийского комитета Азербайджана Чингиз Гусейнзаде.

Он отметил, что операция прошла успешно . Австрийская спортсменка уже разговаривает.

По словам Ч.Гусейнзаде, причины инцидента будут установлены следствием.