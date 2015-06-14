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    Пострадавшая в результате автонаезда в Баку австрийская спортсменка успешно прооперирована

    Вице-президент НОК Азербайджана: Австрийская спортсменка уже разговаривает

    Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Пострадавшая в результате наезда автобуса, принадлежащего ООО “Bakubus”, в транспортном депо  в Деревне атлетов I Европейских игр   австрийская спортсменка прооперирована. Как сообщает Report, об этом  заявил журналистам вице-президент Национального Олимпийского комитета Азербайджана Чингиз Гусейнзаде.

    Он отметил, что операция прошла успешно . Австрийская спортсменка уже разговаривает. 

    По словам Ч.Гусейнзаде, причины инцидента будут установлены следствием.

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