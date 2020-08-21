Посредством “Mobil notariat” зарегистрировано свыше 20 000 электронных доверенностей

“На сегодняшний день более 60 000 пользователей загрузили на свои телефоны приложение “Mobil notariat””.

“На сегодняшний день более 60 000 пользователей загрузили на свои телефоны приложение “Mobil notariat””.

Как сообщает Report, об этом в ходе онлайн-обсуждений заявил главный советник Управления нотариата и регистрации Министерства юстиции Заур Гусейнов.

Он отметил, что посредством приложения было зарегистрировано свыше 20 000 электронных доверенностей.

Отметим, что мобильное приложение “Mobil notariat” было разработано в рамках реализации "Государственной программы по развитию юстиции в Азербайджане на 2019-2023 годы". Приложение, доступное с прошлого года, позволяет гражданам совершать нотариальные операции в электронном формате.