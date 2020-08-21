Посредством “Mobil notariat” зарегистрировано свыше 20 000 электронных доверенностей

“На сегодняшний день более 60 000 пользователей загрузили на свои телефоны приложение “Mobil notariat””.
Как сообщает Report, об этом в ходе онлайн-обсуждений заявил главный советник Управления нотариата и регистрации Министерства юстиции Заур Гусейнов.
Он отметил, что посредством приложения было зарегистрировано свыше 20 000 электронных доверенностей.
Отметим, что мобильное приложение “Mobil notariat” было разработано в рамках реализации "Государственной программы по развитию юстиции в Азербайджане на 2019-2023 годы". Приложение, доступное с прошлого года, позволяет гражданам совершать нотариальные операции в электронном формате.