Полиция задержала злоумышленника, обманувшего в Instagram 200 человек

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Полиция задержала злоумышленника, который лживыми обещаниями в социальной сети Instagram присваивал чужие деньги.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в Главное управление по борьбе с организованной преступностью поступила информация, что владелец страницы xaker_telefon_izle в соцсети İnstagram злоупотребляет доверием граждан и мошенническим путем присваивает крупные суммы денег.

В результате оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что управляет страницей xaker_telefon_izle житель Агдамского района Нурлан Исмайлов, он был задержан и привлечен к следствию. Было установлено, что задержанный обманул 200 человек.

По данному факту в следственном отделе Главного управления было возбуждено уголовное дело, ведется расследование.