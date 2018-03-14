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    Полиция задержала злоумышленника, обманувшего в Instagram 200 человек

    По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование

    Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Полиция задержала злоумышленника, который лживыми обещаниями в социальной сети Instagram присваивал чужие деньги.

    Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в Главное управление по борьбе с организованной преступностью поступила информация, что владелец страницы xaker_telefon_izle в соцсети İnstagram злоупотребляет доверием граждан и мошенническим путем присваивает крупные суммы денег.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что управляет страницей xaker_telefon_izle житель Агдамского района Нурлан Исмайлов, он был задержан и привлечен к следствию. Было установлено, что задержанный обманул 200 человек.

    По данному факту в следственном отделе Главного управления было возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

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