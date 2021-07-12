Полиция провела рейд в бакинском метро по проверке соблюдения масочного режима

Сотрудники Министерства внутренних дел Азербайджана провели рейд по проверке соблюдения масочного режима.

Сотрудники Министерства внутренних дел Азербайджана провели рейд по проверке соблюдения масочного режима.

Как передает Report, сотрудники полиции провели на станции "28 Мая" профилактические беседы с лицами, неправильно носящими маски.

Этим лицам разъяснена важность правильного использования масок.

Сотрудник пресс-службы МВД Нурлан Алиев сказал журналистам о том, что с целью предотвращения распространения COVID-19 с участием сотрудников полиции проводятся регулярные профилактические мероприятия:

"Люди должны соблюдать решение Кабмина об обязательном ношении масок в закрытых помещениях, общественном транспорте и метро. Маски нужно использовать правильно. Маски должны полностью прикрывать рот и нос. В противном случае это опасно для здоровья человека, к тому же эти лица штрафуются в соответствии с требованиями законодательства за неправильное использование масок. Поэтому призываем всех соблюдать правила ношения масок".