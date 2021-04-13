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Полиция пресекла празднование помолвки в Балакяне

Полиция пресекла празднование помолвки в Балакяне В ходе проведенных сотрудниками Балакянского районного отдела полиции мероприятий было установлено, что в частном жилом доме, расположенном в селе Катех, в нарушение правил карантина была проведена церемония помолвки.
Происшествия
13 апреля 2021 г. 17:47
Полиция пресекла празднование помолвки в Балакяне

В ходе проведенных сотрудниками Балакянского районного отдела полиции мероприятий было установлено, что в частном жилом доме, расположенном в селе Катех, в нарушение правил карантина была проведена церемония помолвки.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, при посещении указанного адреса выяснилось, что житель села Акиф Османов организовал церемонию помолвки своей дочери.

В соответствии с законодательством в отношении хозяина дома и участников церемонии полицейские приняли соответствующие меры.

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Версия на азербайджанском языке Balakəndə nişan mərasimi keçirənlər barəsində protokol tərtib olunub

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