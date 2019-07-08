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Полиция Баку опровергла информацию об оказании давления на семью шехида

Полиция Баку опровергла информацию об оказании давления на семью шехид

Главное управление полиции города Баку прокомментировало информацию об оказании давления на членов семьи шехида в отделении полиции.

Начальник пресс-службы Управления, майор полиции Эльшад Гаджиев сообщил Report, что в соцсетях распространились бездоказательные, противоречивые, предвзятые видеокадры об оказании давления на членов семьи шехида в отделении полиции №36.

"Мы категорически опровергаем эту информацию. Утверждения проживающей в Хатаинском районе Арзу Алиевой о необоснованном приводе в отделение ее сына и оказании давления на членов семьи не отражает действительности, и нацелены на то, чтобы скрыть произошедшее", - подчеркнул Э.Гаджиев.

По его словам, 6 июля сын А.Алиевой Джахангиров Горхмаз Рахман оглу 1996 г.р. был доставлен в 36-е отделение полиции Хатаинского РУП в качестве подозреваемого в краже велосипеда. Во время обыска при нем было обнаружено 0,85 граммов героина, он был направлен в следственный отдел Хатаинского РУП: "Прибывшая в отделение мать Г.Джахангирова А.Алиева 1970 г.р. заявила, что она из семьи шехида и потребовала освободить ее сына. Также она выкрикивала ругательства в адрес сотрудников полиции, сломала стекло двери отделения и намеренно ранила себя. Кроме того, женщина несколько раз ударила кулаком в глаз дежурного и разбила его часы.

Собранные по факту материалы направлены в прокуратуру Хатаинского района".

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