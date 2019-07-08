Полиция Баку опровергла информацию об оказании давления на семью шехида

Главное управление полиции города Баку прокомментировало информацию об оказании давления на членов семьи шехида в отделении полиции.

Начальник пресс-службы Управления, майор полиции Эльшад Гаджиев сообщил Report, что в соцсетях распространились бездоказательные, противоречивые, предвзятые видеокадры об оказании давления на членов семьи шехида в отделении полиции №36.

"Мы категорически опровергаем эту информацию. Утверждения проживающей в Хатаинском районе Арзу Алиевой о необоснованном приводе в отделение ее сына и оказании давления на членов семьи не отражает действительности, и нацелены на то, чтобы скрыть произошедшее", - подчеркнул Э.Гаджиев.

По его словам, 6 июля сын А.Алиевой Джахангиров Горхмаз Рахман оглу 1996 г.р. был доставлен в 36-е отделение полиции Хатаинского РУП в качестве подозреваемого в краже велосипеда. Во время обыска при нем было обнаружено 0,85 граммов героина, он был направлен в следственный отдел Хатаинского РУП: "Прибывшая в отделение мать Г.Джахангирова А.Алиева 1970 г.р. заявила, что она из семьи шехида и потребовала освободить ее сына. Также она выкрикивала ругательства в адрес сотрудников полиции, сломала стекло двери отделения и намеренно ранила себя. Кроме того, женщина несколько раз ударила кулаком в глаз дежурного и разбила его часы.

Собранные по факту материалы направлены в прокуратуру Хатаинского района".