Полиция Баку: Граждане должны проявить солидарность

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"Общая гармония работы в целом и наши призывы, рекомендации направлены на то, чтобы население проявляло максимальную активность и солидарность в борьбе с коронавирусом и пандемией".

Как передает Report, об этом сообщил начальник пресс-службы Главного управления полиции города Баку, майор полиции Эльшад Гаджиев.

Он отметил, что гражданам рекомендуется не выходить на улицу без крайней необходимости:

"Проявив солидарность, граждане помогут государству, снизив тем самым рабочую нагрузку соответствующих структур. Глядя на озвученные Всемирной организацией здравоохранения цифры в связи с происходящим в мире и сравнивая их с Азербайджаном, можно сказать, что ситуация в нашей стране не столь плачевна. Каждый гражданин должен проявить солидарность для того, чтобы преодолеть эту угрозу для человечества и спасти нашу страну с минимальными потерями".