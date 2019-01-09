Полицейский, запечатленный на видео при совершении кражи, уволен

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел прокомментировало видеоматериал, в котором запечатлены кадры совершенной сотрудником полиции кражи.

В ответ на запрос Report руководитель пресс-службы МВД, полковник полиции Эхсан Захидов отметил, что хотя место и время, когда были запечатлены эти кадры, неизвестны, соответствующие структуры министерства незамедлительно провели расследование: "За короткое время удалось установить, что попавший в объектив камеры действительно является сотрудником полиции и служит в одном из охранных управлений в столице. Украденный им браслет не золотой. Это обычная бижутерия, продаваемая у станций метро. Молодой человек был незамедлительно приглашен в соответствующее управление, где признался, что совершил кражу в октябре 2018 года".

Э.Захидов отметил, что распоряжением руководства МВД, за действия, наносящие ущерб имиджу органов внутренних дел, указанного мужчину отстранили от службы в органах внутренних дел.

Отметим, что вчера в некоторых информационных сайтах и соцсетях распространили видеоматериал, в котором мужчина (предположительно сотрудник полиции) взял с прилавка металлический предмет золотистого цвета и положил в карман. По предположению автора, это был золотой браслет.

Хафиз Гейдаров