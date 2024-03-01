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Полицейские задержали в Нефтчале еще одного браконьера

Полицейские задержали в Нефтчале еще одного браконьера Сотрудники Нефтчалинского линейного пункта полиции Управления полиции на водном транспорте МВД задержали в Нефтчалинском районе мужчину, который занимался незаконным рыболовством.
Происшествия
1 марта 2024 г. 08:49
Полицейские задержали в Нефтчале еще одного браконьера

Сотрудники Нефтчалинского линейного пункта полиции Управления полиции на водном транспорте МВД задержали в Нефтчалинском районе мужчину, который занимался незаконным рыболовством.

Об этом Report сообщили в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД.

Согласно информации, в ходе контрольно-профилактических мероприятий, проводимых сотрудниками полиции в селе Маяк Нефтчалинского района, был задержан житель села Кюркянд Э.Ширалиев, который ловил рыбу в Каспийском море с использованием самодельных рыболовных снастей.

У задержанного были обнаружены и изъяты различные виды рыболовных снастей, а также более 40 незаконно выловленных рыб.

Расследование по факту продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Su polisi tərəfindən qanunsuz balıq ovu ilə məşğul daha bir nəfər saxlanılıb 

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