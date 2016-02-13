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    ​Польский грузовик, перевозивший коров из Германии в Азербайджан, обстреляли в Дагестане

    Водитель не пострадал,он сумел добраться до ближайшей станции ГИБДД

    Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Позавчера в районе Дагестана был обстрелян польский грузовик, перевозивший коров из Германии в Азербайджан.

    Как передает Report, об этом сообщает сайт Польского культурного центра в Калининграде со ссылкой на канал RDC.

    Польский грузовик, который перевозил немецкие коровы в Азербайджан, был обстрелян из автоматического оружия. Кузов был продырявлен пулями, водитель не пострадал, он сумел добраться до ближайшей станции ГИБДД. Предполагается, что причиной нападения могла стать попытка разбоя и захвата грузовика с грузом. 

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