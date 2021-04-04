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Пограничники задержали нарушителя границы с наркотиками

Пограничники задержали нарушителя границы с наркотиками Сегодня около 6:15 утра пограничный наряд Госпагранслужбы обнаружил факт нарушения государственной границы со стороны Исламской Республики Иран двумя неизвестными лицами вблизи села Бёюк Бахманли Физулинского района
Происшествия
4 апреля 2021 г. 10:30
Пограничники задержали нарушителя границы с наркотиками

Сегодня около 6:15 утра пограничный наряд Госпагранслужбы обнаружил факт нарушения государственной границы со стороны Исламской Республики Иран двумя неизвестными лицами вблизи села Бёюк Бахманли Физулинского района.

Как сообщили Report в пресс-службе ГПС, пограничники были вынуждены применить табельное оружие, ранив одного из нарушителей, второму удалось бежать через территорию Ирана.

Задержанному оказали медицинскую помощь на месте и эвакуировали в Центр диагностики Физулинского района.

На месте происшествия были обнаружены два пакета общим весом 5,3 кг, в которых находилось вещество, похожее на наркотики.

По факту возбуждено уголовное дело, ведутся необходимые следственно-оперативные мероприятия.

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