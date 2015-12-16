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    Подана апелляционная жалоба для перевода Джахангира Гаджиева под домашний арест

    Заявление представлено в Бакинский апелляционный суд

    Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Подана повторная апелляционная жалоба на решение Наримановского районного суда по поводу отклонения ходатайства об изменении меры пресечения в виде ареста в отношении бывшего председателя правления ОАО "Международный банк Азербайджана" Джахангира Гаджиева на домашний арест.

    Об этом Report сообщил адвокат Д.Гаджиева Агиль Лайыджов.

    Заявление представлено в Бакинский апелляционный суд.

    Отметим, что 12 декабря в Наримановском районном суде было рассмотрено ходатайство об изменении меры пресечения в виде ареста в отношении Д.Гаджиева на домашний арест. Суд отклонил ходатайство.

    Д.Гаджиев был арестован 5 декабря. Наримановский районный суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца. Была подана апелляционная жалоба об аннулировании данного решения. Однако Бакинский апелляционный суд не удовлетворил жалобу.

    Он обвиняется по ст. 179.1 (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному) и ст. 308 (злоупотребление должностными полномочиями) УК.

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