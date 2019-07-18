Палата надзора за финансовыми рынками Азербайджана оштрафовала компанию TACH

Палата надзора за финансовыми рынками Азербайджана оштрафовала ООО TACH.

Как сообщает Report, компания была оштрафована в соответствии со статьей 430.4 Кодекса об административных проступках на 1284.92 доллара (20% от суммы 6424 доллара).

Напомним, что в соответствии со статьей, за невозвращение из-за рубежа валютных средств в случаях, когда в обмен на выплаченные путем аванса валютные средства в установленные законодательством сроки не были импортированы соответствующие товары, не проделаны работы или не оказаны услуги, предусматривается наложение штрафа на должностных лиц в размере от десяти до двадцати процентов суммы валютных средств, ставших непосредственным объектом административного проступка, на юридических лиц в размере от двадцати до тридцати процентов суммы валютных средств, ставших объектом административного проступка.

Жалоба компании на решение Насиминского районного суда от 11 июня 2019 года рассматривается в Бакинском апелляционном суде.

Отметим, что ООО TACH занимается продажей очистительных средств.