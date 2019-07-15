Главное управление паспортов, регистрации и миграции МВД Азербайджана обратилось к гражданам

Регистрация граждан Азербайджанской Республики по месту пребывания осуществляется согласно закону АР "О регистрации по месту проживания и пребывания" и Положению о применении данного закона.

Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел страны, регистрация гражданина по месту пребывания осуществляется без удаления регистрации по месту жительства.

Гражданин, желающий находиться за пределами страны на протяжении 60 дней, в течение 7 дней после прибытия в данное место через интернет регистрируется по месту пребывания на сайте Главного управления паспортов, регистрации и миграции МВД.

По отбытию гражданина с места пребывания соответствующий орган исполнительной власти удаляет выписывает его с места регистрации.

Нарушение законодательства регистрации по месту пребывания влечет ответственность по статье 563 Кодекса об административных проступках АР.

Граждане для временной регистрации по месту пребывания должны пройти в раздел е-регистрации на сайте Главного управления паспортов, регистрации и миграции МВД и зарегистрироваться как физическое или юридическое лицо.