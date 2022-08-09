О нас

Отказавшийся подчиниться требованиям дорожной полиции водитель арестован

Отказавшийся подчиниться требованиям дорожной полиции водитель арестован Водитель грузовика, не подчинившийся законному требованию полиции, задержан. Момент его задержания и попал на кадры, которые были распространены в соцсетях.
Происшествия
9 августа 2022 г. 10:43
Отказавшийся подчиниться требованиям дорожной полиции водитель арестован

Водитель грузовика, не подчинившийся законному требованию полиции, задержан. Момент его задержания и попал на кадры, которые были распространены в соцсетях.

Об этом Report сообщили в Главном управлении государственной дорожной полиции.

В дорожной полиции сообщили, что 7 августа Амирли Замиг Амир оглу, управлявший грузовым автомобилем марки "КАМАЗ" с государственным номерным знаком 15-BH-564, не подчинился приказу полиции остановиться и продолжил движение.

Сотрудникам полиции удалось остановить грузовик. За неподчинение законному требованию полиции собранные в отношении водителя материалы переданы в соответствующий суд.

Решением суда право Амирли Замика Амир оглу на вождение ограничено на 1 год, он арестован на 1 месяц в административном порядке.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Polisin qanuni tələbinə əməl etməyən sürücü həbs olunub

Экслюзивные новости

Перечень арестованного имущества Селима Муслимова
Перечень арестованного имущества Селима Муслимова
8 августа 2022 г. 16:09
Как будет рассчитываться автострахование в Азербайджане?
Как будет рассчитываться автострахование в Азербайджане?
3 августа 2022 г. 13:50
Секретариат D-8: Азербайджан привнесет свой опыт в организацию и укрепит ее
Секретариат D-8: Азербайджан привнесет свой опыт в организацию и укрепит ее
3 августа 2022 г. 10:30
В результате подрыва на минах в Карабахе погибли 7 военнослужащих и 32 гражданских лица
В результате подрыва на минах в Карабахе погибли 7 военнослужащих и 32 гражданских лица
2 августа 2022 г. 14:34
Названы работы по второй фазе строительства Бакинского порта - ЭКСКЛЮЗИВ
Названы работы по второй фазе строительства Бакинского порта - ЭКСКЛЮЗИВ
30 июля 2022 г. 13:17
Обретшие новую родину в селе Гарабаглылар в Грузии агдамцы, изгнанные армянами из Карабаха
ФотоОбретшие новую родину в селе Гарабаглылар в Грузии агдамцы, изгнанные армянами из Карабаха
30 июля 2022 г. 11:18
Новый президент ПФЛ: Обязательно будут кадровые назначения - ЭКСКЛЮЗИВ
Новый президент ПФЛ: Обязательно будут кадровые назначения - ЭКСКЛЮЗИВ
30 июля 2022 г. 09:42
Мечеть Абу-Бакр будет функционировать под новым названием
Мечеть "Абу-Бакр" будет функционировать под новым названием
29 июля 2022 г. 13:19
Госдеп США: Мины продолжают убивать и калечить гражданских лиц
Госдеп США: Мины продолжают убивать и калечить гражданских лиц
29 июля 2022 г. 12:01
Госдеп: США готовы внести свой вклад в диалог между Азербайджаном и Арменией
Госдеп: США готовы внести свой вклад в диалог между Азербайджаном и Арменией
29 июля 2022 г. 10:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi