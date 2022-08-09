Отказавшийся подчиниться требованиям дорожной полиции водитель арестован

Водитель грузовика, не подчинившийся законному требованию полиции, задержан. Момент его задержания и попал на кадры, которые были распространены в соцсетях.

Водитель грузовика, не подчинившийся законному требованию полиции, задержан. Момент его задержания и попал на кадры, которые были распространены в соцсетях.

Об этом Report сообщили в Главном управлении государственной дорожной полиции.

В дорожной полиции сообщили, что 7 августа Амирли Замиг Амир оглу, управлявший грузовым автомобилем марки "КАМАЗ" с государственным номерным знаком 15-BH-564, не подчинился приказу полиции остановиться и продолжил движение.

Сотрудникам полиции удалось остановить грузовик. За неподчинение законному требованию полиции собранные в отношении водителя материалы переданы в соответствующий суд.

Решением суда право Амирли Замика Амир оглу на вождение ограничено на 1 год, он арестован на 1 месяц в административном порядке.