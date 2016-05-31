Освобождены отец президента клуба "Симург" и еще два бизнесмена - ЭКСКЛЮЗИВ

Количество освобожденных бизнесменов по делу Межбанка достигло 6 человек

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Освобождены еще три бизнесмена, задержанные по делу ОАО "Международный банк Азербайджана".

Как сообщает Report, решение об этом вынес Наримановский районный суд.

Это директор ООО City Developer Ратмир Бекиров, президент компании İnter Glass Фариз Мурадов и директор одного из ООО, входящих в группу компаний General Construction, Джамал Гасанов, обвиняемые в невозвращении кредитного долга в ОАО.

Согласно решению, мера пресечения в виде ареста в отношении всех троих аннулирована, в их отношении избрана мера пресечения в виде отдачи под надзор полиции.

Отметим, что Р.Бекиров является отцом президента приостановившего деятельность клуба "Симург" Анара Бекирова. Он обвинялся в непогашении кредита, взятого в ОАО "Международный банк Азербайджана", на сумму 50 млн. долларов.

В отношении всех троих было возбуждено уголовное дело по ст. 178.3.2 (мошенничество с нанесением крупного ущерба) УК. Решением Наримановского районного суда несколько раз продлевался срок меры пресечения в виде ареста в отношении этих лиц.

Напомним, что сегодня были также освобождены бывший директор дубайского филиала ОАО "Международный банк Азербайджана" Адиль Гусейнов, председатель Правления Мингячевирского ОАО İzolit Мехман Мехдиев и исполнительный директор Riyad-Farm Агиль Гулиев.