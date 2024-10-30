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Обвиняемый в убийстве 7 лет назад в Губе двух человек приговорен к пожизненному заключению

Обвиняемый в убийстве 7 лет назад в Губе двух человек приговорен к пожизненному заключению Завершился судебный процесс по уголовному делу в отношении Османа Омарова и Афлатуна Аспендиева, обвиняемых в убийстве, совершенном в Губе 7 лет назад.
Происшествия
30 октября 2024 г. 15:31
Обвиняемый в убийстве 7 лет назад в Губе двух человек приговорен к пожизненному заключению

Завершился судебный процесс по уголовному делу в отношении Османа Омарова и Афлатуна Аспендиева, обвиняемых в убийстве, совершенном в Губе 7 лет назад.

Как сообщает Report, приговор зачитан в Сумгайытском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Хафиза Алиева.

По решению суда, О.Омаров приговорен к пожизненному заключению, а А.Аспендиев - к 18 годам лишения свободы.

Отметим, что в 2017 году в селе Кюпчалгышлар Губинского района под мостом в сожженном автомобиле марки ВАЗ-2106 были обнаружены тела жителей Хачмазского района Рахмана Ишыгова (1984 г.р.) и Ульвии Мамедовой (1998 г.р.).

После повторного рассмотрения уголовного дела 19 мая 2022 был задержан житель Хачмазского района Осман Омаров (1994 г.р.). Османов в ходе следствия признал, что соучастником этого преступления являлся Афлатун Аспендиев.

Как выяснилось, в ночь с 6 по 7 июля 2017 года он встретился с Р.Ишыговым и У. Мамедовой. В ходе возникшего спора О.Османов убил их ножом, а затем с целью создания видимости дорожно-транспортного происшествия сжег тела в машине Р.Ишыгова под мостом через Гудиалчай.

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Версия на азербайджанском языке Qubada yeddi il əvvəl qadını öldürərək yandırmaqda təqsirləndirilən şəxsə ömürlük cəza verilib

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