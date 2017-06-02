Обвиняемый в убийстве родственника Айгюн Бейлер дал показания: Войдя в дом, я увидел труп

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось предварительное слушание по уголовному делу обвиняемых в убийстве брата заслуженной артистки Айгюн Бейлер Аббаса Гумматова, Фуада Мамедзаде, Эльнура Алхазова, Рамиля Асирова, Эльнура Асирова и Джавида Алхазова.

Как сообщает Report, на суде под председательством судьи Джавида Гусейнова гособвинитель объявил обвинительный акт.

Согласно обвинению, Ф.Мамедзаде, А.Хумматов, Э.Асиров, Дж.Алхазов не признали себя виновными, другие двое – Э.Алхазов и Р.Асиров частично признали вину.

Э.Алхазов от имени обвиняемых подал ходатайство для проведения закрытого процесса.

Суд отклонил ходатайство.

Ф.Мамедзаде дал свободные показания. Он отметил, что был одноклассником обвиняемого Э.Алхазова: "С другими меня познакомил Эльмир в поселке Гала. Эльмир позвонил и сказал, что они в поселке Гала ремонтируют дом его знакомого. Попросил меня помочь им. Я два дня после работы ходил помогать им. В поселке я узнал, что это дом Джавида. Меня туда отвез Аббас на своей машине. После ремонта я пару дней не поддерживал с ними связи".

Ф.Мамедзаде также дал показания об инциденте. По словам обвиняемого, в день происшествия Э.Алхазов пригласил его домой на застолье: "На машине Аббаса мы поехали в тот дом. Не доезжая до дома метров сто, мы на дороге увидели Эльмира. Он был бледен. Эльмир попросил нас отвезти его домой. Войдя в дом, я увидел труп Эльнура Гумматова. Его рот был окровавлен. Рамиль Асиров стоял возле трупа. Я спросил у него, что случилось. Рамиль сказал, что между родственниками произошел разговор и попросил меня не вмешиваться. В этот момент вошел Аббас. Увидев труп, он побледнел. Меня стошнило и я вышел. Они о чем-то поговорили. Я попросил Аббаса отвезти меня домой. Он отвез меня домой на своей машине. Они потребовали, чтобы я никому не говорил о случившемся и я так и поступил".

Он заявил, что при даче показаний после ареста попал в кому и заболел сахарным диабетом.

Отвечая на вопросы прокурора, судьи и адвокатов, Ф.Мамедзаде заявил, что не выращивал, не продавал и не употреблял наркотики: "В целом, у меня нет информации по этому поводу. Если бы я знал, что они выращивают наркотики, я бы их сторонился. После ареста я узнал, что между ними есть разговор о наркотиках".

Прокурор отметил, что между показаниями, данными Ф.Мамедзаде следствию и суду, имеются противоречия. Гособвинитель потребовал объявить его показания, данные во время следствия.

Были объявлены показания Ф.Мамедзаде предварительному следствию. Он рассказал, как все произошло и как был убит Э.Гумматов: "После убийства Эльнура Гумматова я пошел домой. Они выкопали в поселке Гала яму глубиной два метра, похоронили его и залили могилу бетоном. Затем Аббас Гумматов продал наркотики и выручил за это 15 тыс. манатов. Мне из этих денег досталось 2 тыс. манатов".

Ф.Мамедзаде отметил, что показания в суде истинны: "Во время дачи показаний следствию у меня повысилось давление".

Очередное заседание суда назначено на 16 июня.

Отметим, что по информации министерства внутренних дел, в результате оперативно-розыскных и следственных мероприятий сотрудников Сураханского районного управления полиции и прокуратуры было установлено, что считающийся пропавшим без вести с 16 июня 2013 года житель Баку Эльнур Гумматов был убит.

В результате следственно-оперативных мероприятий по факту стало известно, что Э.Гумматов в мае 2013 года был убит через удушение на территории поселка Гала Хазарского района Ф.Мамедзаде, Э.Алхазовым, А.Гумматовым, братьями Рамилем и Эльнуром Асировыми. Подозреваемые в убийстве лица были задержаны в результате оперативных мер полиции и переданы следствию.

В ходе расследования стало известно, что названные лица для сокрытия следов преступления похоронили тело в поселке Гала в заранее выбранном месте. Сотрудниками полиции и прокуратуры место происшествия было осмотрено, останки Э.Гумматова были эксгумированы с места захоронения и отправлены в Объединение судебно-медицинской экспертизы.

Сураханской районной прокуратурой возбуждено уголовное дело, для проведения других следственных действий дело было направлено в Бакинскую городскую прокуратуру. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде лишения свободы сроком на 4 месяца.

Напомним, что среди арестованных лиц А.Гумматов является братом заслуженной артистки Айгюн Бейлер, а убитый приходился ей троюродным братом.