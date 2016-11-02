Обвиняемый в мошенничестве арестован в зале суда

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Тагиева Рахиба, обвиняемого в мошенничестве и незаконном хранении наркотических средств.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Махмуда Агаларова был вынесен приговор.

Приговором суда Р.Тагиев был осужден к 1 году лишению свободы со штрафом на сумму 3 тыс. манатов. Он был арестован в зале суда.

Отметим, что Р.Тагиев пообещал Маарифу Мамедову и Али Пириеву устроить их на работу в Международный аэропорт Гейдара Алиева и путем мошенничества взял у них деньги. Так, у М.Мамедова он взял 7500 манатов, а у А.Пириева - 10 000 манатов. Р.Тагиев был задержан сотрудниками полиции, у него была обнаружена марихуана.

Р.Тагиев обвинялся по ст. 178 (мошенничество) и 234 (незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ или прекурсоров) УК.

Напомним, что в ходе следствия и суда в отношении Р.Тагиева не была избрана мера пресечения в виде ареста.