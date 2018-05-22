Общеобразовательные заведения в Азербайджане получат новые полномочия

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ В Азербайджане общеобразовательным учреждениям предоставляются новые полномочия на платной основе организовывать аккредитованные на международном уровне образовательные программы.

Как сообщает Report, в связи с этим в 19 статью закона "Об образовании" вносится изменение. В соответствии с пунктом 18 статьи, полное среднее образование предусматривает полное освоение образовательных программ, охватывающих все три уровня общего образования. В государственных учебных заведениях, полное среднее образование - бесплатное.

Согласно дополнению, государственные образовательные учреждения имеют право на платной основе организовывать аккредитованные на международном уровне образовательные программы.