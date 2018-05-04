Обнаружено тело пропавшего без вести в Ширване - ФОТО

Ширван. 4 мая. REPORT.AZ/ В Ширванском районе обнаружено тело пропавшего без вести мужчины.

Как сообщает аранское бюро Report, тело пропавшего несколько дней назад жителя Ширвана 31-летнего Васифа Нагиева было обнаружено в реке Кура, протекающей через территорию Сабирабадского района, тело передано по назначению.

Отметим, что в ширванской региональной группе пресс-службы МВД сообщили аранскому бюро Report, что житель города Ширван 31-летний Васиф Нагиев 28 апреля текущего года вышел из дома покурить и больше не вернулся.