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    Обнаружено тело пропавшего без вести в Ширване - ФОТО

    Ширван. 4 мая. REPORT.AZ/ В Ширванском районе обнаружено тело пропавшего без вести мужчины.

    Как сообщает аранское бюро Report, тело пропавшего несколько дней назад жителя Ширвана 31-летнего Васифа Нагиева было обнаружено в реке Кура, протекающей через территорию Сабирабадского района, тело передано по назначению.

    Отметим, что в ширванской региональной группе пресс-службы МВД сообщили аранскому бюро Report, что житель города Ширван 31-летний Васиф Нагиев 28 апреля текущего года вышел из дома покурить и больше не вернулся.

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