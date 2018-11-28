Обнародованы показания брата Назима Ибрагимова следствию

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Обнародованы данные следствию показания брата экс-председателя Госкомитета по работе с диаспорой Назима Ибрагимова и бизнесмена Гаджи Ибрагима Нехремли – Сахиба Ибрагимова.

По сообщению Report, в своих показаниях он отметил, что в 2004 году создал вместе со своим шурином Талехом Абдуллаевым ООО "Sahil D Kompani".

В 2006 году его компания достигла устной договоренности с "İSR Holdinq" о строительстве на принадлежащем этой компании земельном участке в Хатаинском районе многоэтажного здания.

В показаниях С.Ибрагимова говорится: ""İSR Holdinq" должен был получить свою долю от этого. В 2007 году Талех Абдуллаев продал 25% своей доли мне, 45% - Ильхаму Гасымову, а оставшуюся часть – Мерджану Гасану, Мерджану Мовлане Али, Мерджану Абубекру Бюленту и Сулейману Эджевиту. Затем Талех назначил на должность директора компании своего родственника Мазахира Джафарова. Продажей квартир занимался он. В 1999 году я учредил компанию "STS", 95% акций которой принадлежали мне. Директором компании стал Мазахир Джафаров".

С.Ибрагимов заявил, что потратил 16,6 млн долларов на жилое здание, построенное компанией "Sahil D Kompani": "Я не давал указания Мазахиру Джафарову продать от имени компании "STS" квартиры в доме, построенном "Sahil D Kompani". Без моего ведома Мазахир подписался в документе, поставив печать компании "STS", продал квартиры "Sahil D Kompani" и потратил все деньги вместе с Ильхамом Гасымовым".

С.Ибрагимов заявил, что считает себя виновным в возникновении налоговой задолженности по квартирам, проданным в жилом доме на ул. Гасана Алиева, возведенном ООО "Galaxy Palace". Задолженность составила 1 млн 438 тысяч манатов, из которых в ходе следствия было выплачено 37 тыс. манатов. "Больше я просто не смог выплатить", - признался С.Ибрагимов.

Отметим, что судебный процесс по уголовному делу проходит в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Рамеллы Аллахвердиевой.