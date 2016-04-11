Обнародована сумма долга арестованного бизнесмена в Международный банк

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Обнародована сумма долга бизнесмена Самеда Садыгова, задержанного при попытке выезда из Азербайджана.

Как сообщает Report, руководитель общества с ограниченной ответственностью Bermud City, учредитель и директор телеканала CityTV обвиняется в невозвращении кредитного долга в ОАО Международный банк Азербайджана в сумме 4 млн. 410 тыс. манатов.

12 октября 2015 года Наримановский районный суд избрал в отношении С.Садыгова меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца. Впоследствии мера пресечения в отношении бизнесмена была продлена в два раза.

Сегодня комитет по защите прав С.Садыгова распространил информацию в связи с его арестом. Адвокаты бизнесмена отмечают, что он арестован незаконно: "Незаконно держать под арестом бизнесмена из-за кредита, выплата которого по договору предусмотрена до 2020 года. Общий оборот Самеда Садыгова, занимающегося бизнесом свыше 10 лет, в 2015 году превысил 12 млн. долларов".

Отметим, что бизнесмен обвиняется по ст. 178.3.2 (мошенничество, совершенное в крупном размере) УК.

Напомним, что 11 октября 2015 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Государственной пограничной службы, на территории села Мазымчай Балакянского района при попытке нарушения государственной границы в сторону Грузии был задержан Самед Гудрет оглу Садыгов. Было установлено, что С.Садыгов задолжал местным банкам крупную сумму и в целях уклонения от выплаты долга намеревался покинуть территорию страны незаконным путем.