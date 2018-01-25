Объявлены результаты судебной экспертизы в отношении лица, совершившего убийство в бакинском офисе "Ирак Хава Йоллары"

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось очередное слушание по уголовному делу в отношении Эльшана Баширова, обвиняемого в совершении убийства.

Как сообщает Report, на заседании, состоявшемся под председательством судьи Фикрета Гарибова, были оглашены результаты судебной экспертизы.

Согласно результатам экспертизы, в момент совершения убийства Э.Баширов находился в адекватном состоянии.

Затем было объявлено о завершении следствия. Гособвинитель попросил у суда время для выступления.

Очередное заседание суда состоится 8 февраля.

Согласно обвинительному акту, убийство было совершено 7 января прошлого года в офисе "Ирак Хава Йоллары", арендуемом в здании ООО "Демирчи Плаза". Водитель компании Эльшан Баширов на почве конфликта убил менеджера по продажам Али Агалы, выстрелив в него из ружья. Убийство было совершено из ружья марки "COBALT".

До убийства Э.Баширов и А.Агалы на автомобиле марки "Toyotа" направились в аэропорт. По дороге между ними произошел конфликт. Э.Баширов вернулся домой, взял охотничье ружье и приехал в офис, где и убил А.Агалы.