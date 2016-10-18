Nestle Azərbaycan обратился в Верховный суд

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Продолжается судебное разбирательство между закрытым акционерным обществом "Атропатена" и обществом с ограниченной ответственностью Nestle Azərbaycan.

Как сообщает Report, ООО Nestle Azərbaycan подало кассационную жалобу на судебный приговор.

Судебное заседание в Верховном суде назначено на 20 октября. Дело будет рассмотрено под председательством судьи Ильгара Дадашова.

Отметим, что ЗАО "Атропатена" подало в суд на ООО Nestle Azərbaycan. ЗАО обратилось в Бакинский административно-экономический суд №1 выдвинуло требование о выполнении обязательств. Суд отклонил иск. Не согласившись с решением, ЗАО "Атропатена" подало апелляционную жалобу. Бакинский апелляционный суд аннулировал постановление суда первой инстанции и удовлетворил иск ЗАО "Атропатена".