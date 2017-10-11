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    Не удалось установить личность мужчины, скончавшегося в одной из столичных больниц - ФОТО

    Опознавших мужчину на фотографии просят позвонить в Call-центр 102 МВД

    Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Не удалось установить личность мужчины, скончавшегося в одной из столичных больниц.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, 23 сентября этого года в 22:55 у дома 144 по улице Зейтун Хатаинского района города Баку был обнаружен мужчина 50-60 лет, которого доставили 3-ю Сабунчинскую больницу.

    Позже он скончался в медицинском учреждении.

    Приметы мужчины: рост 175 см, глаза светло-коричневые.

    На нем были темно-синие джинсовые брюки и черная рубашка.

    Опознавших мужчину на фотографии просят позвонить в Call-центр "102" МВД или в Хатаинское РУП по тел. (012) 422-02-02. 

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