Не удалось установить личность мужчины, скончавшегося в одной из столичных больниц - ФОТО

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Не удалось установить личность мужчины, скончавшегося в одной из столичных больниц.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, 23 сентября этого года в 22:55 у дома 144 по улице Зейтун Хатаинского района города Баку был обнаружен мужчина 50-60 лет, которого доставили 3-ю Сабунчинскую больницу.

Позже он скончался в медицинском учреждении.

Приметы мужчины: рост 175 см, глаза светло-коричневые.

На нем были темно-синие джинсовые брюки и черная рубашка.

Опознавших мужчину на фотографии просят позвонить в Call-центр "102" МВД или в Хатаинское РУП по тел. (012) 422-02-02.