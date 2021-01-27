Названы имена судей, принятых в члены Коллегии адвокатов

На заседании Президиума Коллегии адвокатов рассмотрен вопрос о приеме в члены бывших судей.
Как сообщает Report, на заседании было принято положительное решение, и эти лица принесли клятву адвоката.
Аллахвердиев Гахраман Али оглу (экс-судья Верховного суда)
Набиев Эхтибар Газанфар оглу (экс-судья Бакинского апелляционного суда)
Байрамов Маил Аббас оглу (экс-судья Бакинского суда по тяжким преступлениям)
Гасанов Рамиль Ягуб оглу (экс-судья Сураханского районного суда)
Багиров Рафик Султан оглу (экс-судья Кюрдамирского районного суда)
Алескеров Шакир Черкез оглу (экс-судья Ходжавендского районного суда)
Асланов Эмин Дилавер оглу (экс-судья Шарурского районного суда)
В то же время трое бывших адвокатов, добровольно приостановивших адвокатскую деятельность, вновь приняты в члены Коллегии адвокатов:
Гасанов Низами Гамад оглу
Бадалов Арзиман Шакир оглу
Меджидов Эльдар Огтай оглу.