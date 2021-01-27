Названы имена судей, принятых в члены Коллегии адвокатов

На заседании Президиума Коллегии адвокатов рассмотрен вопрос о приеме в члены бывших судей.

На заседании Президиума Коллегии адвокатов рассмотрен вопрос о приеме в члены бывших судей.

Как сообщает Report, на заседании было принято положительное решение, и эти лица принесли клятву адвоката.

Аллахвердиев Гахраман Али оглу (экс-судья Верховного суда)

Набиев Эхтибар Газанфар оглу (экс-судья Бакинского апелляционного суда)

Байрамов Маил Аббас оглу (экс-судья Бакинского суда по тяжким преступлениям)

Гасанов Рамиль Ягуб оглу (экс-судья Сураханского районного суда)

Багиров Рафик Султан оглу (экс-судья Кюрдамирского районного суда)

Алескеров Шакир Черкез оглу (экс-судья Ходжавендского районного суда)

Асланов Эмин Дилавер оглу (экс-судья Шарурского районного суда)

В то же время трое бывших адвокатов, добровольно приостановивших адвокатскую деятельность, вновь приняты в члены Коллегии адвокатов:

Гасанов Низами Гамад оглу

Бадалов Арзиман Шакир оглу

Меджидов Эльдар Огтай оглу.