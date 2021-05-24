Названо количество обнаруженных на деокупированных землях мин в течение недели

В результате территория площадью 2 436 776 м² (243 га) была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов

Агентство по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) представило еженедельную информацию об операциях, осуществляемых на освобожденных территориях.

Как сообщили Report в ANAMA, в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Тертере, Агдаме, Физули, Шуше, Губадлы, Джебраиле и Зангилане с 17 по 22 мая были обнаружены и обезврежены 93 противопехотные, 33 противотанковые мины и 873 неразорвавшихся боеприпаса.

В результате территория площадью 2 436 776 м² (243 га) была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов.