Назпери Досталиева назвала стоимость украденных из ее дома драгоценностей

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Стали известны данные следствию показания народной артистки Назпери Досталиевой, из бакинской квартиры которой была совершена кража.

Как сообщает Report, в обвинительном акте подозреваемых в совершении кражи Джавида Алиева, Юниса Гусейнли, Намика Фараджова и Руслана Вердиева Н.Досталиева отметила, что до происшествия каждый из ее сыновей жил отдельно, она же проживала одна в квартире в Наримановском районе.

Н.Досталиева сообщила, что в тот день, когда она отправилась на дачу, из ее квартиры в Баку были украдены драгоценности на сумму 311 тыс. манатов, 15 тыс. долларов, 3 тыс. евро и 2 тыс. фунтов стерлингов.

"Пока шло следствие, часть моих драгоценностей и денег была возвращена. Затем родители обвиняемых возвратили мне остальные деньги и золото", - отметила Досталиева.

В своих показаниях народная артистка отметила, что к подозреваемым претензий, жалоб, требований не имеет.

Отметим, что 19 августа 2017 года неизвестные проникли в дом Назпери Досталиевой в Наримановском районе Баку и украли железный сейф, в котором находились большое количество ювелирных изделий и деньги.

В результате проведенных оперативных следственных мероприятий было установлено, что кража была совершена жителями Сумгайыта, ранее судимым Русланом Вердиевым, Джавидом Алиевым, Юнисом Гусейнли. Намиком Фараджовым и Асифом Гамидовым.

28 августа установили еще двоих возможных членов преступной группировки - жителей Сумгайыта Алиева Джавида Ислам оглу 1986 г.р. и Фараджева Натика Рафик оглу 1990 г.р.

Члены группировки продали украденные ювелирные украшения, а "выручку" и находившиеся в сейфе деньги поделили между собой.

Было также установлено, что на следующий день преступники бросили сейф в протекающий через Сумгайыт канал. Сейф был обнаружен в канале и извлечен.

Затем в автомобиле А.Гамидова и в домах Ю.Гусейнли и Р.Вердиева обнаружили и изъяли героин.

По информации, А.Гамидов был таксистом.