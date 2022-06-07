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Назначен новый начальник полиции Бардинского района

Назначен новый начальник полиции Бардинского района В Бардинский районный отдел полиции назначен новый начальник.
Происшествия
7 июня 2022 г. 09:38
Назначен новый начальник полиции Бардинского района

В Бардинский районный отдел полиции назначен новый начальник.

Как сообщает Report, соответствующий приказ подписал министр внутренних дел Азербайджана Вилаят Эйвазов.

Согласно приказу, начальник Агджабединского районного отдела полиции полковник Анвер Гасанов освобожден от занимаемой должности и назначен начальником Бардинского районного отдела полиции.

Другим приказом В.Эйвазова, начальник Низаминского районного управления Главного управления полиции города Гянджи подполковник Князь Гасанов освобожден от занимаемой должности и назначен начальником Агджабединского районного отдела полиции.

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Версия на азербайджанском языке Bərdəyə yeni polis rəisi təyin edilib

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