Находящийся в международном розыске мужчина экстрадирован из Ливана в Азербайджан

Министерством юстиции продолжается тесное сотрудничество с соответствующими структурами иностранных государств на двусторонней основе и в рамках различных международных платформ по экстрадиции в Азербайджан объявленных в международный розыск по обвинению в совершении различных преступлений.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство юстиции.
Отмечается, что только в этом году в нашу страну были экстрадированы 14 человек из Великобритании, Германии, Польши, Беларуси, Молдовы и Украины.
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