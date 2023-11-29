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Находящийся в международном розыске мужчина экстрадирован из Ливана в Азербайджан

Находящийся в международном розыске мужчина экстрадирован из Ливана в Азербайджан Министерством юстиции продолжается тесное сотрудничество с соответствующими структурами иностранных государств на двусторонней основе и в рамках различных международных платформ по экстрадиции в Азербайджан объявленных в международный розыск по обвинению
Происшествия
29 ноября 2023 г. 08:14
Находящийся в международном розыске мужчина экстрадирован из Ливана в Азербайджан

Министерством юстиции продолжается тесное сотрудничество с соответствующими структурами иностранных государств на двусторонней основе и в рамках различных международных платформ по экстрадиции в Азербайджан объявленных в международный розыск по обвинению в совершении различных преступлений.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство юстиции.

Отмечается, что только в этом году в нашу страну были экстрадированы 14 человек из Великобритании, Германии, Польши, Беларуси, Молдовы и Украины.

Новость обновляется.

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Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq axtarışda olan şəxs Livanda tutularaq Azərbaycana ekstradisiya edilib

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