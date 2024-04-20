Находящийся в международном розыске экстрадирован из Казахстана в Азербайджан

Генеральная прокуратура Казахстана удовлетворила ходатайство Генпрокуратуры Азербайджана об экстрадиции Назарова Маиса Фахреддин оглу.

Генеральная прокуратура Казахстана удовлетворила ходатайство Генпрокуратуры Азербайджана об экстрадиции Назарова Маиса Фахреддин оглу.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В связи с установлением обоснованных подозрений в совершении Маисом Назаровым преступлений, связанных с незаконным изготовлением, приобретением, хранением, транспортировкой, сбытом наркотических средств в крупном размере в составе группы лиц, было принято решение привлечь его в качестве обвиняемого. Он был объявлен в международный розыск за то, что скрывался от следствия.

Назаров был задержан на территории Казахстана и доставлен сегодня в Азербайджан в сопровождении Специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.