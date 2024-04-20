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Находящийся в международном розыске экстрадирован из Казахстана в Азербайджан

Находящийся в международном розыске экстрадирован из Казахстана в Азербайджан Генеральная прокуратура Казахстана удовлетворила ходатайство Генпрокуратуры Азербайджана об экстрадиции Назарова Маиса Фахреддин оглу.
Происшествия
20 апреля 2024 г. 13:17
Находящийся в международном розыске экстрадирован из Казахстана в Азербайджан

Генеральная прокуратура Казахстана удовлетворила ходатайство Генпрокуратуры Азербайджана об экстрадиции Назарова Маиса Фахреддин оглу.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В связи с установлением обоснованных подозрений в совершении Маисом Назаровым преступлений, связанных с незаконным изготовлением, приобретением, хранением, транспортировкой, сбытом наркотических средств в крупном размере в составе группы лиц, было принято решение привлечь его в качестве обвиняемого. Он был объявлен в международный розыск за то, что скрывался от следствия.

Назаров был задержан на территории Казахстана и доставлен сегодня в Азербайджан в сопровождении Специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.

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Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq axtarışda olan daha bir şəxs Azərbaycana ekstradisiya edilib

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