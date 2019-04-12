Находившийся под арестом сотрудник таможенного комитета освобожден

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу Мехмана Новрузова, обвиняемого в контрабанде.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Ахмеда Гулиева огласили приговор, согласно которому М.Новрузова приговорили к условному наказанию. Его освободили в зале суда.

Напомним, что в своем выступлении прокурор потребовал для М.Новрузова 6 лет тюрьмы.

Согласно обвинительному акту, М.Новрузов совершил преступление, работая на должности старшего инспектора на таможенном посту "Ялама" Хачмазского таможенного управления Государственного таможенного комитета (ГТК). По материалам уголовного дела, он незаконным путем ввозил в Азербайджан с целью реализации не прошедшие госрегистрацию лекарственные средства в крупном объеме.

Ему инкриминируется статья 206.3.3 (совершение контрабанды должностным лицом с использованием своего служебного положения) Уголовного кодекса АР.