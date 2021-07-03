Начинается суд над обвиняемым в убийстве девушки, труп которой был найден на помойке

Завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении Джафарова Сардара Саледдин оглу, совершившего убийство своей знакомой в Гяндже.

Завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении Джафарова Сардара Саледдин оглу, совершившего убийство своей знакомой в Гяндже.

Как сообщает Report, дело направлено на рассмотрение в Гянджинский суд по тяжким преступлениям. Судебное заседание назначено на 15 июля.

Отметим, что 19 февраля 2021 года в Низаминское районное отделение полиции Гянджи поступила информация о том, что местная жительница Мусаева Парвин Хагани гызы 2002 года рождения пропала без вести. Преступление было раскрыто по "горячим следам".

Было установлено, что девушка была преднамеренно убита на почве ревности. Ее тело было найдено на помойке. По факту было возбуждено уголовное дело по статье 120.1 УК Азербайджана.

В качестве обвиняемого к следствию привлечен Сардар Джафаров.