Начался суд на основании жалобы предсказателя "Хазрата Сабира"

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде началось подготовительное заседание по апелляционной жалобе на приговор в отношении Аббасова Сабира Видади оглу, обвиняемого в мошенничестве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Мирзали Аббасова были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Судебное слушание назначено на 7 марта.

Отметим, что согласно информации министерства внутренних дел (МВД) от 7 февраля 2015 года, на основании многочисленных жалоб граждан сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД задержали человека, занимающегося мошенничеством. Так, директор ООО Cənnət Parapsixologiya Mərkəzi (парапсихологический центр) 48-летний Сабир Аббасов, представляющийся как "Хазрат Сабир", злоупотребляя доверием граждан, занимался гаданием и предсказанием. Путем мошенничества он получил у обратившихся к нему за помощью граждан значительную сумму денег.

С.Аббасов обвиняется по ст. 178.2.2-ci (мошенничество, совершенное неоднократно) и 178.2.3 (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения) УК.

Приговором Бинагадинского районного суда С.Аббасов был осужден к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы. Не согласившись с решением, он обратился с апелляционной жалобой в Бакинский апелляционный суд.