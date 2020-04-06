Президент: Начало производства в стране медицинских масок - знаменательное событие

"Сегодня в нашей стране начинается производство медицинских масок. Это очень знаменательное событие, потому что в настоящее время во многих странах мира, в том числе в Азербайджане, наблюдается нехватка медицинских масок, и мы постоянно зависели от импорта в этой сфере. Но с учетом нынешних условий в короткий срок, в течение всего двух недель, было организовано местное производство. Большая роль здесь принадлежит предпринимательству, в то же время финансовую поддержку оказало и Азербайджанское государство. Таким образом, за короткий срок был создан новый современный производственный участок, что позволит нам в значительной степени обеспечить себя медицинскими масками".

Как сообщает Report, об этом в обращении к азербайджанскому народу заявил президент Ильхам Алиев после открытия предприятия по производству медицинских масок в Сумгайытском химическом промышленном парке.

"Как вам известно, использование масок в борьбе с коронавирусом представляет особое значение. Как я уже отметил, сегодня многие страны мира испытывают проблемы в этой области. В Азербайджане также возник дефицит, в некоторых случаях в аптеках нет медицинских масок. Поэтому данное производство позволит нам обеспечить себя, и Азербайджан уже не будет зависеть от импорта и после завершения борьбы с коронавирусом", - подчеркнул глава государства.