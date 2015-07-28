Начальник УГДП одного из районов Баку освобожден от занимаемой должности

28 июля, 2015 10:27

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ В министерстве внутренних дел Азербайджана произошла кадровая перестановка. Как сообщает Report, начальник Управления государственной дорожной полиции (УГДП) Низаминского района, полковник-лейтенант полиции Фаиль Гулиев освобожден от занимаемой должности. Ф.Гулиев получил назначение на высокую должность в Главном управлении государственной дорожной полиции (ГУГДП). Отметим, что Ф.Гулиев является братом заместителя министра внутренних дел, начальника Главного организационно-инспекционного управления, генерал-лейтенанта полиции Фазиля Гулиева.