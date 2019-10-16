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На трассе Баку-Губа водители устроили драку

На трассе Баку-Губа водители устроили драку

На трассе Баку-Губа произошел конфликт между водителями двух автомобилей.

Как сообщает Report, инцидент произошел на 23-км автодороги.

Водители - житель Сумгайыта Табриз Фарзалиев и Орхан Мамедгулиев 1995 г.р., не поделили дорогу, создав аварийную ситуацию.

Выйдя из своих автомобилей, мужчины вступили в конфликт и нанесли друг другу травмы.

К месту происшествия прибыли сотрудники полиции, которые доставили обоих водителей в Абшеронское районное управление полиции.

По факту ведется расследование.

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