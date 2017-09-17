На трассе Баку-Газах произошло ДТП: есть пострадавший - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Стали известны личности пострадавших в ДТП на участке трассы Баку-Газах, проходящей через село Сабир Шамкирского района.

Как сообщает западное бюро Report, в результате удара автомобиля "ВАЗ-2106" о дорожную перегородку пострадали Фархад Теймур оглу Камранлы 1941 г. р. и его земляк, Али Гасан оглу Хашимов 1948 г. р.

Сообщается, что они направлялись на поминки. Водитель автомобиля потерял управление и врезался о перегородку. По факту проводится расследование.

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На трассе Баку-Газах произошла автомобильная авария.

Как передает западное бюро Report, ДТП произошло на участке трассы, проходящей через село Сабир Шамкирского района.

Сообщается об одном пострадавшем. На место аварии привлечены сотрудники Государственной дорожной полиции и карета скорой помощи.