​На судебном процессе "Черной Рагили" показания дал сотрудник полиции

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям прошел очередной судебный процесс по уголовному делу обвиняющихся в краже и сбыте наркотиков Рагили Исмаиловой 1954 г.р., Малейки Шамиловой 1952 г.р., Матанат Шамиловой 1970 г.р., Натаван Шамиловой 1973 г.р. и Меджида Шамилова 1994 г.р.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева свидетели Солмаз Кельбиева и Раван Алиев дали показания.

Во время допроса С.Кельбиева сказала, что была свидетелем при осмотре полицейскими сумки Рагили Исмаиловой: "Летом прошлого года я проходила мимо отделения полиции. Полицейские позвали меня к отделу. Указав на Рагилю Исмаилову, они сказали, что производят осмотр ее сумки. Я присутствовала при этом в качестве свидетеля. В сумке были кошелек, 60 манатов и удостоверение личности на имя некой Арифы".

Р.Исмаилова опровергла слова С.Кельбиевой сказав, что она говорит неправду и в ее сумке не было удостоверения личности.

Сотрудник Сабаильского районного управления полиции Раван Алиев отметил, что при задержании М.Шамилова в его кармане обнаружили наркотики: "К нам поступила информация по поводу этих лиц. Во время операции мы обнаружили у Меджида Шамилова наркотики".

Очередное судебное заседание назначено на 29 октября.

Отметим, что обвиняемые были задержаны на улице Зарифы Алиевой в Сабаильском районе.

При обыске у М.Шамилова изъяли 3,75 г, а у Р.Исмаиловой - 3,93 г гашиша.

Жительница Сумгайыта, известная в криминальном мире как "Черная Рагиля", Р.Исмаилова подозревается в совершении многочисленных краж в Сумгайыте и Баку.

В последний раз в 2012 году по решению Насиминского районного суда ее приговорили к 2 годам лишения свободы.

Освобожденной в мае 2014 года Р.Исмаиловой удалось остаться на свободе лишь 3 месяца. Ранее обвиняемую в краже и хранении наркотиков Р.Исмаилову судили более 10-ти раз. Число пострадавших от действий "Черной Рагили" и арестованных вместе с ней сообщников составило 15 человек.

Задержанные обвиняются по ст.177.2.1 (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору), 234 (незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, продажа наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров), 180 (ограбление) и 326 (кража либо уничтожение официальных документов, штампов, печатей).

Напомним, что Матанат и Натаван Шамиловы являются невестками Малейки Шамиловой, а Меджид Шамилов - ее внуком.