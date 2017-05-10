На суде генералов бывшего МНБ пострадавшие дали показания

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в административном здании Сабунчинского районного суда было продолжено судебное разбирательство по уголовному делу в отношении бывших старших начальников и начальников отделов ликвидированного министерства национальной безопасности генерала Субахира Гурбанова, генерала Теймура Гулиева, генерала Натаван Мирватовой, а также других должностных лиц структуры Физули Алиева, Заура Мамедова, Натига Алыева, Фархада Атаева, Анара Ширалиева, Эшгина Алиева и Эльшада Азизова.

Как сообщает Report, на закрытом заседании под председательством председателя Бакинского военного суда Габиба Гасанова в качестве пострадавшего показания дал Сабир Фарзалиев.

В заявлении журналистам его адвокат Илькин Мустафа сказал, что С.Фарзалиев занимается продажей оборудования для автомобилей. С.Фарзалиев сказал, что не имеет жалоб и требований и отметил, что в период следствия его вызывали в качестве свидетеля и требовали дать показания. Он заявил, что узнал в ходе судебного процесса, что признан в качестве пострадавшего лица.

Затем был допрошен пострадавший Фуад Гусейнов. Он отметил, что деньги с него требовали другие лица.

При даче показаний в качестве свидетеля сотрудник бывшего МНБ, ныне работающий в СГБ Заур Ахундов отметил, что лично подготовил оперативное мероприятие в отношении Ф.Гусейнова: "После того, как в результате проведенного расследования выяснилось, что в его действиях нет преступных элементов, сигнальное дело было приостановлено".

Затем выступил прокурор и отметил, что уголовное дело в отношении лиц, потребовавших у Ф.Гусейнова деньги, выделено в отдельное производство.

Очередное заседание суда назначено на 11 мая.