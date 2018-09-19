На суде Федаи Лачын допрошен арестованный вместе с "Годжой" заключенный

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу в отношении 12 человек, а также певицы Федаи Лачын, обвиняемых в содействии побегу заключенных в Баку.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Азада Меджидова был допрошен свидетель Эльчин Мирзоев.

Он отметил, что является начальником изолятора временного содержания Билясуварского районного отдела полиции: "К нам в изолятор этапировали Магомеда Гейдарова. Их уголовное дело рассматривалось в Лянкяранском суде по тяжким преступлениям. При осмотре у него были обнаружены повреждения. Я доложил об этом руководству. До инцидента поступила информация, что эти заключенные будут этапированы в Баку и мы его передали".

Затем в качестве свидетеля был допрошен признанный виновным в совершении убийства вместе с Этибаром Мамедовым по прозвищу "Годжа" арестованный Магомед Гейдаров.

Он отметил, что во время рассмотрения его уголовного дела в Лянкяранском суде по тяжким преступлениям он нанес себе ранение: "Я возразил суду и нанес себе увечье. Поэтому нас вернули в Баку. В районе я был соседом Этибара Мамедова. В день побега заключенных мы ехали в одном поезде. Но их побега я не видел. Когда у меня не было денег я просил у "Годжи". Показания следствию я не помню".

М.Гейдаров отметил, что во время поездки в поезде не видел в коридоре беседующих Э.Мамедова и Али Агами: "В целом, у нас был сильный контроль. Ничего подобного не было".

В суде были объявлены его показания, данные следствию, где он отметил, что в день происшествия беседовал в камере с Э.Мамедовым и А.Агами, после чего пошел спать.

М.Гейдаров не подтвердил показания, данные следствию.

На суде было объявлено, что решением Лянкяранского суда по тяжким преступлениям М.Гейдаров был приговорен к 18 годам лишения свободы.

На процессе в качестве свидетелей с показаниями выступили также другие заключенные, этапированные в поезде, из которого сбежал "Годжа". Они опровергли показания, данные следствию.

Свидетель Самир Халилов сказал, что во время этапирования находился в одной камере с Э.Мамедовым: "Мы кушали вместе с "Годжой". Я ответил на вопросы следствия".

Очередное заседание суда назначено на 24 сентября.

Отметим, что по уголовному делу, возбужденному в Следственном управлении по тяжким делам Генпрокуратуры в связи с фактом побега 23 октября прошлого года в Баку заключенных, Федая Мамедова (Федая Лачын) была привлечена к следствию в качестве обвиняемой и решением Насиминского районного суда в ее отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

В ее отношении возбуждено уголовное дело по ст. 304.2.1 УК.

По факту в Следственном управлении по особо тяжким делам Генпрокуратуры возбуждено уголовное дело по ст. 304.2.1 (побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, группой лиц по предварительному сговору) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) УК.

Согласно обвинительному акту, 7 человек - Музаффар Мамедов, Эмиль Сафаров, Рамиль Салимов, Хатам Алиев, Вусал Аббасов, Ровшан Джамалов и Рашад Мамедов признаны пострадавшими.