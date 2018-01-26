На пляже в Баку найдено 20 взрывателей

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Баку. 26 января. REPORT.AZ/ На Шыховском пляже найдено 20 взрывателей типа МРВ-У.

Об Report сообщили в Национальном агентстве по разминированию территорий Азербайджана.

Агентство отмечает, что 26-го января из центра управления кризисными ситуациями Министерства по Чрезвычайным Ситуациям в агентство поступила информация о найденном на территории шыховского пляжа в Сабаильском районе Баку снаряда.

“Согласно информации, специальная мобильно-оперативная группа Агентства в срочном порядке была отправлена на указанную территорию. Сотрудники Агентства провели обыск территории, в результате срочных неотложных оперативных операций, были найдены 20 взрывателей МРВ-У и доставлены в центральный участок АНАМА для ликвидации. На территории в 100 кв/км вокруг найденных взрывателей был проведен подземный осмотр. Другие взрывчатые вещества или устройства не были найдены. Данная операция финансирована правительством Великобритании.”