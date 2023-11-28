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На платной автомагистрали произошло ДТП, есть погибший

На платной автомагистрали произошло ДТП, есть погибший На участке платной автомагистрали Баку-Губа-Россия, проходящем через Хачмаз, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Происшествия
28 ноября 2023 г. 20:56
На платной автомагистрали произошло ДТП, есть погибший

На участке платной автомагистрали Баку-Губа-Россия, проходящем через Хачмаз, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

По данным Северного бюро Report, водитель автомобиля Nissan X-Trail потерял управление на недавно введенной в эксплуатацию платной дороге, в результате чего автомобиль опрокинулся на обочину.

В результате аварии от полученных травм скончалась Бабаева Тарана Анвар кызы, 1968 года рождения. Еще один человек, Бабаев Халис Абиддин оглу 1964 года рождения, получил травмы различной степени тяжести.

Раненого доставили в больницу.

По данному факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоÖdənişli yolda nəqliyyat hadisəsi olub, ölən və yaralanan var

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