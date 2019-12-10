На горящем рынке стройматериалов в Баку поймали мародеров

Во время пожара на территории рынка строительных материалов EuroHome в Бинагадинском районе Баку была совершена кража.
Как сообщил находящийся на месте происшествия сотрудник Report, задержали троих мародеров, воровавших товары во время пожара.
Во время пожара на территории рынка строительных материалов EuroHome в Бинагадинском районе Баку была совершена кража.
Как сообщил находящийся на месте происшествия сотрудник Report, задержали троих мародеров, воровавших товары во время пожара.
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Əşrəf MehdiyevАвтор новости