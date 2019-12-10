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На горящем рынке стройматериалов в Баку поймали мародеров

На горящем рынке стройматериалов в Баку поймали мародеров

Во время пожара на территории рынка строительных материалов EuroHome в Бинагадинском районе Баку была совершена кража.

Как сообщил находящийся на месте происшествия сотрудник Report, задержали троих мародеров, воровавших товары во время пожара.

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