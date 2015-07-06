 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​На дороге Баку-Губа произошла авария

    Потеряв управление за рулем Mercedes, водитель врезался в ограду на обочине дороги

    Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ На 16-м км дороги Баку-Губа произошло ДТП.

    Как сообщает Report, согласно информации, поступившей на "горячую линию" МЧС "112", в Сумгайыте на 16-м км дороги Баку-Губа, потеряв управление за рулем автомобиля "Mercedes", водитель врезался в ограду на обочине дороги. В результате ДТП водитель "Mercedes" Худуев Исраиль Маис оглу 1987 г.р. остался беспомощным в деформированном автомобиле.

    Прибывшие на место спасатели извлекли пострадавшего из автомобиля и передали соответствующим органам. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi