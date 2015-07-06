​На дороге Баку-Губа произошла авария

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ На 16-м км дороги Баку-Губа произошло ДТП.

Как сообщает Report, согласно информации, поступившей на "горячую линию" МЧС "112", в Сумгайыте на 16-м км дороги Баку-Губа, потеряв управление за рулем автомобиля "Mercedes", водитель врезался в ограду на обочине дороги. В результате ДТП водитель "Mercedes" Худуев Исраиль Маис оглу 1987 г.р. остался беспомощным в деформированном автомобиле.

Прибывшие на место спасатели извлекли пострадавшего из автомобиля и передали соответствующим органам.